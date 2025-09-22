180 нарушений чистоты на детских площадках Подмосковья выявили с начала года

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области применяется новый подход к выявлению нарушителей на детских площадках с использованием системы «Безопасный регион». С начала года уже выявлено более 180 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Алгоритм разработан с целью предотвращения правонарушений и выявления недобросовестных граждан. Посредством мониторинга камер видеонаблюдения ответственные за содержание территорий — управляющие организации или МБУ обязаны направлять информацию о факте нарушения в правоохранительные органы. На основании представленных фотографий осуществляется определение персональных данных, после чего граждан привлекают к ответственности.

Камеры системы «Безопасный регион» 24/7 следят за чистотой и порядком на детских площадках. Сброс мусора в режиме реального времени автоматически фиксируется, а виновные лица затем привлекаются к ответственности и получают штраф.

За сброс мусора на детских площадках для граждан предусмотрен штраф в размере 2 тыс. рублей по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.