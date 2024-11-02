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18 населенных пунктов в Шаховской остались без света минувшей ночью

Минувшей ночью на подмосковный регион обрушилась непогода. Ураган не обошел стороной городской округ Шаховская. Жители городского округа столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. Проблемы появились в деревнях Бабенки, Новоникольское, Забелино, Юренево, Ховань, Сутоки, а также в поселке Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Восстановительные работы идут со вчерашнего вечера. Специалисты делают все возможное для скорейшего решения проблемы.

На сегодняшний день частично восстановлено электроснабжение в деревнях Дубранивка, Дмитровка, Орешки.

«Прошу жителей нашего округа сохранять спокойствие и проявить немного терпения. „Россети“ непрерывно ведут восстановительные работы, на данный момент ситуация под контролем», — прокомментировал глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.