15 тыс жителей Луховиц обеспечат надежным электроснабжением

Подмосковные энергетики продолжают реализацию мероприятий, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей. Работы проводятся в разных муниципалитетах Подмосковья под контролем областного министерства энергетики. Так, в деревне Озерицы округа Луховицы специалисты компании «Россети Московский регион» реализуют мероприятия по капитальному ремонту воздушной линии 0,4 кВ, по которой осуществляется электроснабжение потребителей данного населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В процессе работ энергетики установят 12 новых железобетонных опор взамен устаревших, а также заменят 0,5 км алюминиевого неизолированного провода на самонесущий с улучшенными характеристиками надежности. Результатом проведенных работ станет повышение качества и надежности электроснабжения порядка 150 потребителей населенного пункта.

С начала 2024 года на территории г. о. Луховицы энергетики уже отремонтировали 10 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 27 км воздушных линий 10/6/0,4 кВ в населенных пунктах Белоомут, Волохово, Жеребятники, Сельцы, Газпроводск, Орешково, Кареево. Работы были направлены на улучшение электроснабжения свыше 7,5 тыс. потребителей данных населенных пунктов.

До наступления осенне-зимнего периода 2024–2025 гг. «Россети Московский регион» отремонтируют в округе еще 18 ТП 10/0,4 кВ, порядка 31 км воздушных линий 10/6/0,4 кВ, установят 59 новых железобетонных опор и расчистят от древесно-кустарниковой растительности 80 га просек.

Как отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, благодаря выполненным мероприятиям будет повышено качество и надежность электроснабжения у более чем 15 тыс. жителей 22 населенных пунктов округа Луховицы. При этом увеличится пропускная способность электрооборудования, снизятся потери электроэнергии, появится возможность резервирования, уровень напряжения у абонентов будет приведен к норме.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.