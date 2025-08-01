1,5 тыс МКД на подшефных регионах восстановили под контролем экспертов Подмосковья

В рамках восстановительных работ подмосковные строители возводят и ремонтируют жилые дома в Донецкой, Луганской республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Каждый дом проходит многоэтапную проверку с привлечением экспертов строительного контроля, что гарантирует не только скорость, но и качество работ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Так, с начала года 1 461 дом полностью отремонтирован и передан муниципальным властям 336 жилых зданий находятся на завершающем этапе ремонта с готовностью 90%.

Какие работы прошли в домах, где восстановление завершено:

замена инженерных систем;

обновление кровли и фасада;

отделочные работы;

благоустройство прилегающей территории.

На объектах с финальной стадией готовностью:

завершены основные строительные работы;

осуществляется их приемка.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев обратился к экспертам стройконтроля и отметил, что работа управления, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России.

Эксперты стройконтроля ежедневно выезжают на объекты, проверяя соответствие работ проектной документации, сроки их выполнения, качество применяемых материалов и проводимых работ. В случае выявления дефектов, контролируют оперативное их устранение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.