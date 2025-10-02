Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:58

130 водителей оштрафовали за неправильную парковку во дворах Подмосковья в сентябре

На территории Московской области в сентябре зафиксировано 130 случаев неправильной парковки автомобилей, которая препятствовала вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 1 225 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Лидеры по количеству нарушений стали следующие муниципалитеты:

Ленинский — 27 случаев;

Одинцовский — 18 случаев;

Люберцы — 14 случаев.

Напоминаем жителям Подмосковья, что подобные нарушения не только затрудняют работу коммунальных служб, но и могут привести к образованию свалок. Парковать автомобили рядом с контейнерными площадками строго запрещено.

Размер штрафов за создание препятствий вывозу твердых коммунальных отходов составляет:

для граждан — 5 тысяч рублей;

для должностных лиц — 10 тысяч рублей;

для юридических лиц — 30 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.