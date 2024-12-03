1,3 км теплосетей планируют привести в порядок в округе Подмосковья в 2025 г

Запланировано выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Капремонт участков тепловых сетей проведут по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т. ч. ПИР). Общая протяженность участков теплосетей — 1 330 м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа. Их планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.