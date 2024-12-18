12 тыс нарушений правил размещения информации устранили в Подмосковье в 2024 году

На территории Московской области продолжается борьба с несанкционированным размещением информации, объявлений и вандальных надписей на фасадах зданий и других объектах благоустройства. Такие действия негативно сказываются на городской инфраструктуре. Более того, нередко жители выбрасывают оторванные листовки на тротуары, газоны или даже в подъезды. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С начала года инспекторы министерства, а также камеры системы «Безопасный регион», мобильные комплексы и председатели МКД зафиксировали более 12 тыс. нарушений правил размещения информации. Более 95% из них устранено собственниками помещений. Остальные находятся в работе на стадии рассмотрения административных дел.

Специалисты контролируют состояние территорий и фиксируют нарушения с помощью мобильного приложения, передавая информацию коммунальным службам для их дальнейшего устранения.

Размещать информацию можно только в специально отведенных местах, чтобы избежать юридических последствий и сохранить эстетический вид зданий. Нарушители могут столкнуться со штрафами, которые варьируются от 1,5 тыс. рублей до 40 тыс. рублей в зависимости от статуса правонарушителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.