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12 новых блочно-модульных котельных построят в Ступине в ближайшие 3 года

Модернизацию систем теплоснабжения, подготовку объектов ЖКХ и энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду обсудили в Ступино. Общегородское совещание прошло под руководством главы округа Сергея Мужальских. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории муниципалитета ведется модернизация объектов теплоснабжения. В 2024 году построено 3 блочно-модульные котельные, выведено из эксплуатации 2 угольные котельные. Капитально отремонтировано 2,5 км тепловых сетей, 5 центральных тепловых пунктов и 2 котельные.

На 2025–2027 гг. запланировано:

строительство 12 блочно-модульных котельных (Леонтьево, Жилево, Татариново, Михнево, Семеновское, Малино, Алфимово, Мещерино, Шугарово, Аксиньино, Дубнево),

реконструкция 2 котельных, капремонт 2 ЦТП,

строительство 2 теплосетей, капремонт 13 теплосетей.

В процессе получения дополнительного финансирования будут добавлены еще 12 объектов теплоснабжения.

На текущую дату готовность городского округа Ступино к прохождению осенне-зимнего периода 2025–2026 гг. составляет 46,2%.

Необходимо подготовить 842 многоквартирных дома, 39 котельных, 16 ЦТП, 91 ВЗУ, 184 км тепловых сетей, 366,9 км сетей водоснабжения, 237,4 км сетей водоотведения и другое.

В подготовке к прохождению отопительного периода участвует 9 теплоснабжающих организаций.

Подготовку 842 многоквартирных домов осуществляют 11 управляющих организаций и 3 ТСЖ. На данный момент в систему АИС ГЖИ МО загружены 246 паспортов готовности.

«Необходимо выполнить в назначенные сроки запланированные мероприятия по модернизации объектов ЖКХ, проверить и подготовить по максимуму теплосети, котельные, многоквартирные дома, чтобы мы с уверенностью прошли грядущий отопительный сезон», — отметил Сергей Мужальских.

В конце совещания рассмотрели оперативную обстановку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

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