104 управляющие компании Подмосковья повысили рейтинг до зеленой зоны в 2025 г

В 2025 году 104 управляющие организации Московской области улучшили свои показатели и перешли в зеленую зону рейтинга, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В 2025 году министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провело рейтинговую оценку 807 управляющих компаний региона. По итогам года 275 организаций вошли в зеленую зону, что свидетельствует о высоком качестве их работы. Количество компаний в красной зоне снизилось на 106 по сравнению с 2024 годом.

Рейтинг формируется на основе семи показателей, включая организацию работы в единой диспетчерской службе, отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, количество жалоб на содержание домов, полноту размещения информации в ГИС ЖКХ, наличие аварийно-диспетчерской службы, общедомовых приборов учета и предписаний надзорных органов.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что рейтинг помогает повысить уровень жизни жителей и обеспечивает прозрачность работы управляющих компаний. Муниципалитеты ежемесячно публикуют результаты рейтинга на доступных ресурсах. Для компаний из красной зоны введен усиленный режим взаимодействия.

Основными факторами повышения рейтинга стали снижение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, уменьшение числа обращений жителей и улучшение качества заполнения информации в ГИС ЖКХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.