100 тыс раз воспользовались онлайн-услугой по присвоению адреса в Подмосковье

С начала года на регпортале госуслуг подано более 100 тыс. заявлений на присвоение и аннулирование адреса объекту адресации. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Присвоить адрес можно машино-месту, помещению, зданию либо сооружению, а также объекту незавершенного строительства. Подать заявление на аннулирование адреса можно в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса, а также при отказе в осуществлении кадастрового учета.

Услуга «Присвоение адреса» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка», а также в мобильном приложении «Добродел». Получить ее могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а после этого заполнить онлайн-форму.

Перед подачей заявки следует проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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