10 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за передачу показаний счетчиков

сегодня в 15:30

«МосОблЕИРЦ» сообщает, что генератор случайных чисел определил новых победителей акции «Позвони нам, позвони», выбрав 10 лицевых счетов: 81593394, 82181546, 33563796, 33538065, 86231041, 33980400, 32553171, 32553170, 33208632, 32203396. Выигрыш — 1 000 рублей поступит на лицевой счет каждого победителя для оплаты коммунальных услуг, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Призы были разыграны среди тех, кто в ноябре передал показания счетчиков по телефону 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника. Выигрыш поступит на лицевые счета победителей для оплаты коммунальных услуг.

Финальный розыгрыш призов по акции «Позвони нам, позвони» состоится в январе. Подробнее ознакомиться с правилами и условиями можно здесь.

Как передавать показания через голосового помощника:

В период приема показаний позвонить по номеру 8 (499) 444-01-00.

Не дожидаясь ответа оператора, на вопрос автоматической системы «Скажите, что вас интересует?» ответить «Показания», продиктовать номер лицевого счета и передать показания счетчиков воды и/или тепла и/или электроэнергии.

Дождаться подтверждения, что показания успешно приняты. Голосовая система мгновенно внесет показания в базу данных МосОблЕИРЦ.

Уточнить сроки приема показаний можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики» и в офисах расчетного центра.

Голосовой помощник по номеру 8 (499) 444-01-00 работает ежедневно с 6:00 до 23:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.