10 сотрудников предприятия Балашихи приняли участие в экологическом семинаре

сегодня в 18:19

В среду сотрудники ресурсоснабжающей организации Балашихи приняли участие в экологическом семинаре, посвященном повышению грамотности населения в сфере обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Мероприятие было организовано в рамках реализации закона Московской области от 17.04.2024 № 5412024-ОЗ «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области».

Эксперты «Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области» поделились актуальной информацией о новых технологиях переработки отходов, способах их раздельного сбора и важности ответственного потребления.

Ключевые темы семинара:

правила обращения с отходами и ответственность за нарушения;

советы по безопасной утилизации отходов в офисе и дома;

возможность участия в городских экологических мероприятиях.

Участие в семинаре способствовало повышению уровня экологической грамотности участников и расширило их знания, необходимые для сохранения природной среды.

После завершения мероприятия каждый участник успешно прошел итоговое тестирование, получил сертификат о завершении курса и памятные подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.