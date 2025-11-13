Звезду «Кадетства» Стеклова экстренно госпитализировали и прооперировали

Звезду сериала «Кадетство» Владимира Стеклова экстренно госпитализировали в московскую клинику. Актеру, который резко почувствовал себя плохо, удалили злокачественную опухоль с помощью роборуки, сообщает Mash .

После обследования у 77-леттнеего артиста обнаружили рак предстательной железы. Консилиум вынес решение провести срочную операцию с использованием робота «Да Винчи».

Врач управлял роборукой с помощью пульта, не задевая нервы и сосуды. Этот метод позволяет пациенту восстановиться намного быстрее. Что касается Стеклова, он уже идет на поправку.

У артиста обнаружили уже третье онкологическое заболевание. Два года назад ему удалили пораженный участок кожи головы из-за карциномы и базалиомы. Стеклов находится под постоянным наблюдением врача-онколога.

Сын российского фигуриста Евгения Плющенко, 12-летний Александр Плющенко, попал в больницу после того, как откатал свою программу на шоу в Санкт-Петербурге. О госпитализации наследника рассказал сам фигурист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.