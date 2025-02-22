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Звезда «Дальнобойщиков» Егорова обратилась к врачам из-за проблем с сердцем

Российская актриса театра и кино Наталия Егорова обратилась за медицинской помощью в связи с возникшими проблемами с сердцем, сообщает SHOT .

После многочисленных обращений с жалобами у Егоровой были обнаружены проблемы с сердцем, которые усугубляют ее хронические заболевания.

Для проверки актрисы на сердечную недостаточность врачи назначили Егоровой дополнительное обследование, которое пойдет в ближайшие дни.

Всего в карьере Егоровой около 100 ролей в кино и сериалах. Широкую известность актриса приобрела благодаря роли супруги Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики».

Ранее 66-летняя актриса Елена Кондулайнен обратилась к докторам, заявив о частичной утрате речи и постоянном чувстве страха. Специалисты отправили артистку на повторную реабилитацию.