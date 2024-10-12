Звезда «Большой перемены» Збруев готовится к выписке из больницы

Народного артиста РСФСР Александра Збруева готовят к выписке из больницы, которая может произойти уже на следующей неделе, сообщает SHOT .

Ранее у звезды «Большой перемены» обнаружили поражение головного мозга. Сейчас артист по-прежнему остается под наблюдением медиков, однако спектакли в «Ленкоме», где тот должен выйти на сцену, не отменены.

Так, 22 октября планируется сыграть «Вишневый сад». Театр подтвердил участие Збруева в постановке.

Сейчас у актера хорошее самочувствие, он смеется и улыбается. Ожидается, что его выпишут на следующей неделе, после чего тот сможет начать готовиться к спектаклям.

Поражение головного мозга у Збруева стало следствием патологии, которая развилась из-за острого нарушения мозгового кровообращения.