Жжение и песок в глазах: когда пора отдохнуть от экрана гаджетов

Ощущение сухости, двоение и боль в глазах к вечеру — признаки зрительного переутомления, а простая гимнастика способна вернуть глазам комфорт, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохируг АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«Первые звоночки зрительного утомления обычно не проходят незаметно. Это сухость, жжение, ощущение, будто в глаза насыпали песок. К вечеру картинка может двоиться или „плыть“, появляются головные боли в лобной части, глаза начинают резать от света, а моргать или тереть глаза хочется все чаще», — сказал Гозиев.

Это не значит, что зрение уже упало — просто глаза перегружены, отметил офтальмолог.

«Есть соответствующие упражнения для снятия напряжения. Сами по себе они зрение не возвращают, но в профилактике действительно полезны. Например, упражнения на аккомодацию — когда вы переводите взгляд с близкого предмета на дальний — снимают спазм цилиарной мышцы», — рассказал врач.

Гозиев добавил, что метод «20-20-20» (каждые 20 минут смотреть 20 секунд на объект примерно в 6 м) — научно подтвержден и рекомендован Американской академией офтальмологии.

«Но важно понимать: если близорукость уже есть, упражнения очки или линзы не заменят. Делать гимнастику вместо похода к врачу — это самоуспокоение. А вот выполнять ее регулярно, как часть здорового образа жизни, — действительно хорошая профилактика», — резюмировал специалист.

9 октября отмечается Всемирный день зрения. Он призван привлечь внимание к проблемам нарушения зрения, слепоты и к реабилитации пациентов с такими проблемами. В эту дату проводится множество просветительских мероприятий, благодаря которым люди могут заранее позаботиться о своем здоровье.

