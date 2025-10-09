Жительница Королева выиграла сертификат на комфортные роды

В Королевском роддоме в рамках очередного Дня открытых дверей был разыгран подарочный сертификат на индивидуальные роды в специальном боксе с последующим пребыванием в отдельной палате послеродового отделения. Счастливицу, ставшую обладательницей сертификата, определили случайным образом — номер 13 оказался удачным, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Я выиграла сертификат на индивидуальный бокс для родов, чему очень рада и благодарна!» — поделилась своими эмоциями молодая мама Татьяна Арзамасцева.

Кроме того, будущие родители пообщались с врачами и медицинским персоналом, а также смогли задать им интересующие их вопросы. Они узнали, какие документы нужно взять с собой, какие виды анестезии используются во время родов, как вести себя в момент схваток и что происходит с новорожденным в первые часы его жизни. Также молодые мамы получили информацию о контрактных родах и семейном пребывании в роддоме. Для всех желающих была организована экскурсия по отделению, в ходе которой можно было увидеть все — от палат до операционной.

День открытых дверей в Королевском роддоме проходит каждые две недели.

Важно отметить, что в этом году родильному отделению исполняется 50 лет. За это время здесь появились на свет более 100 тысяч малышей.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.