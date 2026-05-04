Жительница Китая вышла из комы за два дня до собственной свадьбы

Жительница Китая пришла в сознание за двое суток до назначенной свадьбы

В Китае Ван Жаньжань пришла в сознание за двое суток до назначенной свадьбы после 92 дней комы, вызванной анафилактическим шоком. Все произошло после инъекции в местной клинике, сообщает «Царьград» .

Ван Жаньжань и Чжан Сижуй состояли в отношениях шесть лет и планировали пожениться 25 апреля. В начале 2026 года у женщины возникли проблемы с горлом, и пара обратилась в медицинское учреждение. Там пациентке сделали внутримышечную инъекцию.

По словам Чжана, медики не уточнили наличие аллергии и не провели кожную пробу. Вскоре после укола у Ван онемел язык, начались рвота и трудности с дыханием.

Прибывшие врачи диагностировали анафилактический шок. После этого женщина впала в кому, которая продолжалась 92 дня.

За двое суток до церемонии Ван пришла в себя. Пока она не может говорить и двигаться, однако родственники называют произошедшее чудом. Обстоятельства случившегося проверяет полиция.

