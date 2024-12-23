Жителю Подмосковья вручили знак «Почетный донор России»

В Московском областном центре крови вручили нагрудный знак «Почетный донор России» 47-летнему жителю Подмосковья Сергею Сычкову. За эти годы он совершил более 70 донаций цельной крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сергей впервые безвозмездно сдал кровь в 18 лет, когда был студентом в институте в Екатеринбурге. Он вспоминает, что всегда был спортивным и не жаловался на здоровье, но первая кроводача прошла для него не очень легко. Мужчина признался, что дополнительным бонусом для него тогда были легальные выходные после каждой донации, чтобы ездить к родителям в Курган. Затем у Сергея был длительный перерыв.

«После переезда в Москву, в 2017 году я обратился в Московский областной центр крови и теперь регулярно сдаю кровь только здесь. Сегодня в моей карте значатся записи о 16 донациях цельной крови, 34 — плазмы и 20 — тромбоцитов», — рассказывает Сычков.

Он понимает, что кому-то его кровь может помочь справиться с тяжелым недугом и встать на ноги. Ощущение легкости после каждой сдачи крови привело к тому, что он даже не заметил, как стал Почетным донором России.

«Я просто выполняю свой человеческий долг. Для меня это, своего рода, волонтерство. Не собираюсь останавливаться на достигнутом пока позволяет здоровье. Занимаюсь физкультурой, стараюсь правильно питаться, не имею вредных привычек. Я работаю вахтовым методом в Заполярье, уже более 10 лет летаю на полуостров Ямал. Поддержание здоровья крайне необходимо для продолжения работы в таком режиме, требующем быстрой адаптации организма, чему очень способствуют регулярные силовые и кардиотренировки», — поделился Сергей Сычков.

Прилетая домой с работы, отдохнув с дороги, он приходит на донацию в центр крови Подмосковья. Своим личным примером наш донор постоянно мотивирует близких и коллег. Младший сын Сергея 18-летний Игнатий тоже является донором и уже не раз приходил сдать кровь вместе с отцом, а несколько его коллег уже удостоились заслуженного звания Почетный донор России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.