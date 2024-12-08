Жителям Подмосковья разъяснили важность вакцинации от ВПЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может стать причиной развития рака шейки матки. Для защиты от инфекции существует вакцина, которая предотвращает заражение четырьмя типами ВПЧ: 16 и 18 (обладающими высокой онкогенной активностью), а также 6 и 11 (которые вызывают появление остроконечных кондилом), сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Согласно современным исследованиям, полный курс вакцинации, завершенный до начала половой жизни, снижает риск развития ВПЧ-ассоциированного рака на 99%. Так, рекомендуемый возраст для вакцинации составляет 9-13 лет, когда достаточно двух доз вакцины. Для детей старше 14 лет требуется три введения. Кроме того, вакцинация будет полезна тем, у кого уже были (или имеются) аногенитальные бородавки, поскольку она обеспечивает защиту от других типов вируса, включенных в состав вакцин.

Вакцинация — это единственный профилактический способ предотвратить развитие ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Остальные методы позволяют выявить и лечить уже существующие заболевания.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.