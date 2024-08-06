Жителям Подмосковья рассказали о первой помощи при ранениях живота
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Во время оказания первой помощи при ранениях живота нужно не только правильно заботиться о пострадавшем, но и соблюдать ряд запретов. Жителям Подмосковья напомнили о правилах помощи при таких травмах.
В случае ранения живота ни в коем случае нельзя вправлять в брюшную полость выпавшие внутренние органы. Также пострадавшему запрещается пить и есть. Чтобы утолить жажду, нужно смачивать губы водоый.
При ранении живота необходимо:
- положить валик из марлевых бинтов вокруг выпавших органов (защитить выпавшие внутренние органы);
- поверх валиков наложить асептическую повязку;
- не прижимая выпавшие органы, прибинтовать повязку к животу;
- наложить холод на повязку;
- защитить пострадавшего от переохлаждения (укутать теплыми одеялами, одеждой);
- вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь», обеспечить доставку пострадавшего в лечебное учреждение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.