сегодня в 10:53

Жителям Подмосковья рассказали о первой помощи при ранениях живота

Во время оказания первой помощи при ранениях живота нужно не только правильно заботиться о пострадавшем, но и соблюдать ряд запретов. Жителям Подмосковья напомнили о правилах помощи при таких травмах.

В случае ранения живота ни в коем случае нельзя вправлять в брюшную полость выпавшие внутренние органы. Также пострадавшему запрещается пить и есть. Чтобы утолить жажду, нужно смачивать губы водоый.

При ранении живота необходимо:

положить валик из марлевых бинтов вокруг выпавших органов (защитить выпавшие внутренние органы);

поверх валиков наложить асептическую повязку;

не прижимая выпавшие органы, прибинтовать повязку к животу;

наложить холод на повязку;

защитить пострадавшего от переохлаждения (укутать теплыми одеялами, одеждой);

вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь», обеспечить доставку пострадавшего в лечебное учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.