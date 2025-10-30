Жителям Подмосковья рассказали о графике работы медучреждений в праздники

Опубликован график работы медицинских организаций в День народного единства, выходные и предпраздничный дни — на период с 1 по 4 ноября. Взрослые и детские поликлиники, а также женские консультации будут вести прием пациентов 1 ноября с 8:00 до 19:00 и 3 ноября с 9:00 до 14:00. Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, а также стоматологические поликлиники будут работать 1 ноября с 8:00 до 19:00, а 3 ноября — с 9:00 до 15:00. 2 и 4 ноября — выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Медицинская помощь может потребоваться в любой момент, вне зависимости от праздников и выходных. Служба неотложной помощи в поликлиниках, осуществляющая обслуживание вызовов на дому, будет работать без выходных с 8:00 до 20:00. В круглосуточном режиме продолжат работать скорая помощь и стационары», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на прием к медицинскому специалисту можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», чат-бот в Telegram, по телефону 122, а также можно самостоятельно обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинике. При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, вызывайте скорую помощь по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.