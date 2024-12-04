Жителям Подмосковья рассказали, как работает служба лучевой диагностики

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Специалисты отделения работают в тесном сотрудничестве со всеми структурными подразделениями больницы. Сегодня невозможно представить травматологию и ортопедию без рентген- и МРТ-исследований.

Рентгенография позволяет выполнить точное исследование костных структур, провести оценку повреждения (аномалии) костей или суставов. Специалисты отделения лучевой диагностики МОДКТОБ владеют всеми современными навыками и опытом работы на различном оборудовании для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.