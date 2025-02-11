Жителям Подмосковья рассказали, как попасть на прием к специалисту МОДКТОБ

Родители маленьких пациентов часто задаются вопросом, как же попасть на прием к специалисту МОДКТОБ, чтобы не тратить время и не ждать ответ в социальных сетях больницы, рассказывает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Направление на плановый прием в консультативно-диагностическую поликлинику выписывает либо врач-терапевт, либо врач-специалист по месту Вашего жительства по форме 0,57/у. Запись пациента происходит через систему ЕМИАС МО (единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области). Запись осуществляется при наличии свободного времени приема у специалистов МОДКТОБ, по системе врач врач», — сказал заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Олег Чучарин.

Если ребенок получил травму и первичная помощь уже оказана по месту жительства, то с направлением от врача-специалиста можно обратиться в консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ без предварительной записи.

«Но если у вашего ребенка без видимой причины формируется функциональные нарушения (хромота, болевой синдром, ограничение движения в суставе и тд.), то после первичной консультации по месту жительства и получив направление, Вы также можете получить консультацию без предварительной записи», — добавил Чучарин.

В экстренных случаях медицинская помощь без предварительной записи в консультативно-диагностической поликлинике оказывается в порядке живой очереди с 9:00 до 16:30.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.