Жителям Подмосковья рассказали, что такое проба Манту и зачем ее ставят детям

Проба Манту — это аллергическая кожная проба, которая используется для диагностики туберкулезной инфекции, она помогает определить, есть ли у ребенка иммунный ответ на возбудителя туберкулеза, палочку Коха. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Результаты теста позволяют врачам оценить уровень защиты организма и при необходимости направить ребенка на дальнейшие обследования. Манту не является прививкой, а представляет собой аллергическую пробу, которая безопасна и необходима для ранней диагностики туберкулеза», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Проба Манту ежегодно проводится детям в рамках профилактического обследования на туберкулез. Она помогает выявить инфицированных туберкулезом на ранней стадии и вовремя начать лечение или профилактику заболевания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.