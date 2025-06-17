Жителям Красногорска рассказали, где пройти флюорографию

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Туберкулез опасен тем, что на ранних стадиях или при скрытой форме может не проявлять симптомов. Без своевременного лечения антибиотиками болезнь способна привести к летальному исход, а основной метод ранней диагностики — флюорография, которую в Красногорске можно пройти по нескольким адресам, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пройти обследование можно в рамках диспансеризации в поликлиниках Красногорской больницы.

Адреса поликлиник:

Поликлиника № 1: ул. Карбышева, д. 4

Поликлиника № 2: Ильинское шоссе, в/г «Павшино», д. 2, к.В

Поликлиника № 3: Павшинский бульвар, д. 9

Поликлиника № 4: р. п. Нахабино, Институтская ул., д. 9А

Поликлиника № 5: д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 6

Филиал «Октябрьская»: ул. Октябрьская, д. 17

Филиал «Изумрудные холмы»: бульвар Космонавтов, д. 4а

Филиал «Петрово-Дальнее»: с. Петрово-Дальнее, вл. 1, с1

При себе нужно иметь: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.