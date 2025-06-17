Жителям Красногорска рассказали, где пройти флюорографию
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Туберкулез опасен тем, что на ранних стадиях или при скрытой форме может не проявлять симптомов. Без своевременного лечения антибиотиками болезнь способна привести к летальному исход, а основной метод ранней диагностики — флюорография, которую в Красногорске можно пройти по нескольким адресам, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Пройти обследование можно в рамках диспансеризации в поликлиниках Красногорской больницы.
Адреса поликлиник:
- Поликлиника № 1: ул. Карбышева, д. 4
- Поликлиника № 2: Ильинское шоссе, в/г «Павшино», д. 2, к.В
- Поликлиника № 3: Павшинский бульвар, д. 9
- Поликлиника № 4: р. п. Нахабино, Институтская ул., д. 9А
- Поликлиника № 5: д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 6
- Филиал «Октябрьская»: ул. Октябрьская, д. 17
- Филиал «Изумрудные холмы»: бульвар Космонавтов, д. 4а
- Филиал «Петрово-Дальнее»: с. Петрово-Дальнее, вл. 1, с1
При себе нужно иметь: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.