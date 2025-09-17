Жителям Дубны советуют сделать прививку и защитить близких от гриппа

Прививка от гриппа помогает снизить риск заражения, тяжелого течения болезни и осложнений — поэтому ее лучше сделать заранее, до начала эпидемического сезона. Особенно это рекомендуется людям из групп риска: беременным, лицам старше 60 лет, детям до 5 лет, людям с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и печени, сахарным диабетом, иммунодефицитами, медицинским и социальным работникам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Беременным прививка дает дополнительную защиту — она снижает риск тяжелого течения гриппа у матери, а выработанные антитела, проникая через плаценту, частично защищают ребенка в первые месяцы жизни. Перед вакцинацией проводится предвакцинальная консультация для оценки показаний и выбора оптимального срока.

«Рекомендую вакцинироваться против гриппа заранее, до сезонного подъема заболеваемости. Вакцина безопасна, в большинстве случаев переносится хорошо, практически не имеет побочных эффектов. Приглашаем в поликлинику на бесплатную вакцинацию по полису ОМС», — сказала врач‑эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова.

Сделать прививку можно и нужно бесплатно по полису ОМС. Записаться на вакцинацию можно по телефону 122, в личном кабинете портала «Здоровье» или обратившись в регистратуру поликлиники. Подробнее о работе прививочных кабинетов и времени, когда можно сделать прививку, в графике, опубликованном в соцсетях и на официальном сайте Дубненской больницы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.