Жители Ступина 25 мая смогут получить консультацию врача-онколога

сегодня в 20:22

Прием пройдет в центре амбулаторной онкологической помощи на базе Ступинской взрослой поликлиники и будет посвящен вопросам диагностики и лечения рака кожи.

За последние годы количество онкозаболеваний кожи возросло, врачи отмечают, что важно внимательно относиться к любым изменениям на коже.

«Признаками, требующими визита к врачу, могут быть увеличение количества родинок, изменение цвета, структуры и формы образований на коже, выделения из-под кожи, болезненные ощущения в родинках, появление сосудистой сетки, шелушение, бородавки и папилломы», — пояснил заведующий Центром амбулаторной онкопомощи ступинской больницы Виктор Хан.

Прием будет проходить без предварительной записи, в порядке живой очереди с 9:00 до 14:00.

В ходе консультации врач-онколог проведет осмотр, при необходимости назначит дополнительные исследования и даст рекомендации по лечению.

Для получения консультации необходимо обратиться в регистратуру на 4-м этаже взрослой поликлиники, при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.