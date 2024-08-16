сегодня в 20:16

Жители Рузы смогут проверить свое здоровье в парках 17 августа

В рамках акции «Проверь свое здоровье в парке» 17 августа жителей городского округа Рузский приглашают на территорию Центра культуры и искусств, сообщает пресс-служба администарции горокруга.

С 10:00 до 13:00 ружане смогут пройти комплекс исследований в передвижном фельдшерском-акушерском пункте, направленный на раннее выявление заболеваний и факторов риска их развития.

Комплекс исследований включается в себя анкетирование на выявление хронических неинфекционных заболеваний, измерение антропоментрических показателей: рост, вес, объем талии, индекс массы тела, измерение артериального давление, эхокардиография. Если прийти натощак, можно сдать анализ на уровень холестерина/глюкозы в крови.

При необходимости специалисты направят пациентов в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.