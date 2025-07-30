Жители Реутова прошли бесплатный онкоскрининг в ЦАОП

В Реутове прошел очередной день открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), расположенном на Юбилейном проспекте, д. 80. В мероприятии приняли участие жители не только городского округа Реутов, но и других муниципалитетов Подмосковья, а также Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках акции был организован бесплатный онкологический скрининг для женщин, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний. Диагностическое обследование включало прием онколога-маммолога и онколога-гинеколога, проведение ультразвукового и рентгеновского исследований, а также, при наличии показаний, компьютерной томографии.

По итогам обследований пациенты получили индивидуальные рекомендации и разъяснения по вопросам профилактики и ведения здорового образа жизни. Как отметил заведующий центром Михаил Бяхов, главная цель подобных мероприятий — повышение онконастороженности и доступности диагностики.

«Ранняя диагностика значительно увеличивает шансы пациента на полное излечение. Поэтому очень важно регулярно проходить скрининг, особенно женщинам старше 40 лет. Мы проводим такие дни на постоянной основе и приглашаем жительниц как из Реутова, так и из всей Московской области», — отметил Бяхов.

ЦАОП в Реутове функционирует как современное медицинское учреждение, оснащенное новейшим оборудованием, позволяющим максимально быстро и точно провести весь комплекс необходимых исследований. В структуре центра работает дневной стационар на 20 мест, оснащенный мониторинговыми системами, обеспечивающими круглосуточное наблюдение за состоянием пациентов.

Пациентов в ЦАОП направляют врачи поликлиник при наличии подозрений на онкопатологию — терапевты и узкопрофильные специалисты. Также для удобства граждан доступна возможность самозаписи через портал Госуслуг, по телефону 122 или с помощью инфомата в учреждениях здравоохранения.

В онкоцентре ведут прием врачи-химиотерапевты, гематологи, онкохирурги, в ближайшее время начнет прием онкоуролог. Все условия созданы для того, чтобы пациенты могли получить своевременную помощь в комфортных условиях, без длительных ожиданий.

Администрация Реутова продолжает совместно с Министерством здравоохранения Московской области и медицинскими учреждениями развивать сеть профилактических и диагностических мероприятий, направленных на сохранение здоровья жителей. Проведение дней открытых дверей в ЦАОП стало важным элементом работы по предупреждению онкологических заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.