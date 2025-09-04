Жители Подмосковья все чаще выбирают льготные лекарства вместо компенсации денег

Министерство здравоохранения Московской области отмечает положительную динамику в выборе формы получения набора социальных услуг. По данным мониторинга, в 2025 году доля жителей региона, сохранивших право на получение лекарственных препаратов в натуральной форме, увеличилась до 41% против 39% в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Размер денежной компенсации за отказ от лекарственного обеспечения составляет чуть более 1,3 тыс. рублей ежемесячно, что зачастую не покрывает реальных расходов на лечение. Так, например, житель Подмосковья с заболеваниями органов дыхания бесплатно получает необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия в месяц в среднем на 20 тыс. рублей, что практически в 20 раз больше суммы компенсации. А при онкологических заболеваниях эта цифра в разы больше. Многие жители региона, проанализировав преимущества в комплексе социальных услуг принимают решение сохранить право на льготные лекарства», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Это решение позволяет гражданам обеспечивать себя необходимыми лекарственными средствами без дополнительных финансовых затрат. Как отмечают в Министерстве здравоохранения Московской области, регулярное обеспечение рецептурными препаратами особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями, требующих медикаментозного контроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.