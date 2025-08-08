Жители Подмосковья стали чаще узнавать состояние родных в больнице по номеру 122

В Московской области родственники могут узнать о состоянии пациента, проходящего лечение в одной из областных больниц, по номеру 122. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Такую функцию в Подмосковье запустили в 2023 году. Мы видим, что ее востребованность растет. Это удобно, поскольку не нужно добираться до медучреждения, чтобы узнать о самочувствии близкого. С начала этого года почти 8 тыс. человек уточнили состояние родственника в больнице по номеру 122, тогда как за аналогичный период прошлого года — более 6,8 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Всего с момента запуска сервисом воспользовались более 20,7 тыс. человек.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. Отметим, что на данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.