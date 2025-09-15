Жители Подмосковья стали чаще консультироваться с врачом с помощью телемедицины

Жителям Московской области доступны телемедицинские консультации. Проконсультироваться с врачом онлайн могут взрослые, дети, а также беременные женщины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря телемедицине жители Подмосковья могут избежать лишних походов в поликлинику, поскольку получить консультацию врача можно в любом удобном месте, где есть подключение к Интернету. Сегодня сервис позволяет продлить электронный рецепт на льготный препарат, проконсультироваться по итогам диспансеризации и анализов, кроме того, на онлайн-приеме врач может скорректировать лечение. С начала года в Подмосковье врачи провели более 3,5 млн телемедицинских консультаций. Это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.