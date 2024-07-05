Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках 6 и 7 июля

6 и 7 июля в парках Московской области пройдет акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 32 городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы уже третий год проводим акцию «Проверь здоровье в парке» и видим, что она находит у жителей положительный отклик. В эти выходные выездные бригады врачей снова будут работать в городских парках», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.