Жители Подмосковья могут закрепиться за аптекой для получения льготных лекарств

С декабря 2025 года все жители Московской области, получающие льготные лекарственные препараты, могут прикрепиться к аптечному пункту сети «Мособлмедсервис». Это позволит персонализировать доставку лекарств и сделать получение препаратов удобнее для пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Теперь каждый пациент сможет выбрать удобную аптеку у своего лечащего врача. Именно туда будут доставляться все выписанные лечащим врачом льготные лекарства.

Изначально пациенты автоматически прикреплены к тем аптечным пунктам, в которых чаще всего получали лекарства в 2025 году. При необходимости аптеку прикрепления можно изменить — для этого достаточно обратиться к своему лечащему врачу.

«Главная цель новой системы — персонализированная доставка лекарственных препаратов для каждого пациента. Мы создаем понятную и прозрачную модель, которая позволит формировать заказ и наличие препаратов в конкретной аптеке исходя из индивидуальной потребности пациента», — отметили в ведомстве.

Благодаря новому принципу работы, происходит автозаказ препаратов, который сокращает сроки доставки препарата до аптечного пункта, минимизация количества рецептов на отсроченном обеспечении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп», — заявил глава региона.