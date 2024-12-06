Жители Подмосковья могут получить консультацию врача, не посещая поликлинику

Жители Московской области могут проконсультироваться с врачом, не посещая поликлинику. Это возможно благодаря проведению телемедицинских консультаций, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе такого онлайн-приема врач контролирует динамику и ход лечения, дает нужные рекомендации, может закрыть больничный или оформить цифровой рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна и позволяет сэкономить время на поездке в поликлинику.

Также получить телемедицинскую консультацию могут беременные женщины и дети. Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться можно на портале «Здравоохранение», по номеру 122 или на приеме у лечащего врача.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.