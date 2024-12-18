Жители Подмосковья могут получить консультацию психолога по ОМС

У жителей Подмосковья есть возможность посетить психолога в рамках ОМС, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Моральное, психическое здоровье человека не менее ценно, чем здоровье физическое. Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи. На сегодняшний день в регионе организовано 49 кабинетов медико-психологического консультирования на базе поликлиник. В этих кабинетах можно пройти первичную диагностику и психологическое консультирование.

Помощь в кабинетах оказывается за счет ОМС. Обратиться туда могут пациенты по направлению лечащего врача, в частности, по вопросам, связанным с заболеваниями. Кроме этого, помощь в кабинетах оказывают ветеранам боевых действий.

Помимо этого, в Подмосковье также организовано 20 кабинетов медико-психологической помощи и 17 психотерапевтических кабинетов. В данные кабинеты пациенты могут быть направлены из кабинетов медико-психологического консультирования, а также из регионального отделения Государственного фонда поддержки СВО «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.