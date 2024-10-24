Жители Подмосковья 26 октября снова смогут пройти бесплатный онкоскрининг

В Московской области в центрах амбулаторной онкологической помощи 26 октября пройдет день открытых дверей. Жители смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию/УЗИ молочных желез, КТ или рентген-исследование, а также сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Забота о своем здоровье — основа сохранения качества жизни. Важно регулярно проходить не только диспансеризацию, но и онкоскрининги. Для удобства жителей каждую последнюю субботу месяца мы проводим день открытых дверей в 25 ЦАОПах Подмосковья, где все желающие смогут пройти бесплатную диагностику и получить консультацию специалиста», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Принять участие в дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдет с 9:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ознакомиться с адресами ЦАОПов, где жители смогут проверить свое здоровье, можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.