Жители округа Пушкинский смогут пройти комплексное обследование 22 ноября

сегодня в 17:18

День открытых дверей в центре здоровья округа Пушкинский пройдет в 22 ноября. Его посвятят Международному дню отказа от курения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Специалисты центра здоровья всем желающим проведут комплексное обследование: измерение артериального давления, определение методом экспресс-диагностики уровня общего холестерина и глюкозы, исследование монооксида углерода в выдыхаемом воздухе, экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ сигналам от конечностей на аппарате, проверку показателей легких (спирометрия), концентрацию оксида углерода в выдохе (смокелайзер) и количество кислорода в крови (пульсоксиметр)», — рассказывает заведующая центром здоровья Марина Зарипова.

Для всех желающих бросить курить консультацию о способах отказа от табака проведет врач центра здоровья. Пациентов ждут в центре здоровья с 9:00 до 14:00 по адресу: п. Зеленоградский, ул. Зеленый город, стр. 6, амбулатория № 6, центр здоровья.

Желательно приходит натощак, при себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.