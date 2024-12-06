Жители Мытищ могут проверить здоровье всей семьей 7 декабря

Очередной день семейного здоровья пройдет в Мытищах в эту субботу, 7 декабря. Профосмотр состоится в поликлинике № 1 и детской поликлинике № 4, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У взрослых будет возможность пройти первый этап диспансеризации, который включает в себя осмотр терапевта, флюорографию, ЭКГ, анализ крови, замер внутриглазного давления. Также доступна вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции.

Маленьких пациентов ждут педиатр, оториноларинголог, кроме того, можно сделать ЭКГ.

«Проведение таких акций стало традицией. Всегда наблюдаем активность среди жителей. Особенно отрадно, когда мытищинцы приходят семьями», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Мытищинской больницы Светлана Архипова.

Предварительная запись не требуется, обследоваться в рамках Дня семейного здоровья можно с 8:00 до 15:00. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС образца Московской области и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.