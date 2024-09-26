Жители Мытищ 28 сентября смогут поучаствовать в акции «Онкоскрининг»

Центр амбулаторной онкологической помощи продолжает проводить Дни открытых дверей. На этот раз пройти углубленное медицинское обследование можно будет пройти на базе поликлиники № 1 по улице Воровского. Акция «Онкоскрининг» состоится 28 сентября с 8:00–14:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Прийти на день открытых дверей может каждый житель региона старше 18 лет. За один день наши пациенты смогут пройти комплексное обследование и получить консультацию врачей-онкологов, урологов, гинекологов и стоматологов. Будет организован спектр диагностических исследований: забор анализов, снятие кардиограммы, рентгенодиагностика и узи по показаниям, а также мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты», — рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Альбина Табакова.

Предварительной записи на прием не требуется. Это уже 8 подобная акция в этом году. С начала года углубленное обследование прошли более 700 жителей региона, у 30 выявили онкологию на ранней стадии заболевания.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.