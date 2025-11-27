Жители Королева 29 ноября смогут получить консультацию онколога

В центре амбулаторной онкологической помощи Королевской больницы 29 ноября с 9:00 до 12:00 пройдет день открытых дверей. Скрининговое обследование проведет врач-онколог Людмила Жукова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все желающие смогут пройти осмотр и индивидуальную консультацию у онколога. По итогам осмотра врач определит необходимость дальнейших обследований, таких как мазок на цитологию, маммография, УЗИ и флюорография.

«Основная цель Дня открытых дверей — обеспечить дополнительную возможность для обследования и своевременного выявления опасных новообразований пациентам, чей график не позволяет посетить врача в будние дни», — сообщила заведующий центром амбулаторной помощи Королевской больницы Надежда Блаженко.

Для прохождения обследования при себе нужно иметь базовый комплект документов: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Телефон ЦАОП для справок: 8 (495) 511-61-21.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.