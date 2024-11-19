Жители Королева 25 ноября смогут поучаствовать в городской донорской акции

25 ноября в Королеве пройдет донорская акция «Спасибо, донор!», организованная специалистами Московского областного центра крови совместно с отделением переливания крови Королевской больницы и молодежным центром «Космос». Мероприятие пройдет в Центральном дворце культуры имени Калинина с 9:00 до 12:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Донорские акции — это не только способ пополнить запасы крови, но и важное напоминание обществу о значимости донорства для всей системы здравоохранения. Ведь кровь является бесценным ресурсом, который помогает спасти жизнь людям, попавшим в ДТП, пациентам, страдающим от сильной потери крови, ожогов, травм, онкологических заболеваний и болезней крови, а также новорожденным с различными патологиями», — сообщил главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Донором крови может стать любой желающий совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний к донации. Для участия в акции «Спасибо, донор!» необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (495) 225-63-69.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.