Жители Коломны могут пройти комплексное обследование на онкозаболевания

В субботу, 30 ноября, в центре амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы состоится день открытых дверей. В этот день все желающие смогут пройти бесплатный онкоскрининг. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы Ирина Муравьева поделилась, что в октябре в таком мероприятии приняли участие 78 человек.

«В этот раз мы запланировали обследования на выявление риска развития рака легких, кожи, толстого кишечника, рака груди у женщин и предстательной железы у мужчин», — сказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы Ирина Муравьева.

Женщины смогут пройти маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчины — сдать анализ на ПСА для раннего выявления рака простаты. Кроме того, в ходе акции будут доступны такие услуги, как проверка новообразований на коже, компьютерная томография или рентген-диагностика, а также анализ кала на скрытую кровь.

Обследование доступно для всех желающих старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.

Чтобы принять участие в скрининге нужно записаться по телефону: 8 (916) 570-30-49 с 9:00 до 18:00 по будням. Во время записи на прием сообщат о месте и времени проведения исследований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.