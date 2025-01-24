Жители Фрязина могут пройти онкоскрининг 8 февраля в центре онкопомощи округа

Пациенты Щелковской больницы могут пройти онкоскрининг в центре амбулаторной онкологической помощи ОП им. М. В. Гольца 8 февраля, сообщает пресс-служба администрации округа.

8 февраля с 9:00 до 14:00 в Щелковской больнице (г. Фрязино ул. Московская 7, к. 1, 4 этаж, правое крыло, ЦАОП, кабинет 429) пройдет день открытых дверей.

В обследование входит:

первичный осмотр и консультация врача-онколога.



При наличии показаний будут проведены следующие обследования:

первичный осмотр и консультация врача-хирурга

первичный осмотр и консультация врача-акушера-гинеколога

первичный осмотр и консультация врача-уролога

маммография

ультразвуковое исследование

рентгенография

цитологическое исследование отделяемого цервикального канала

компьютерная томография

контроль уровня PSA (скрининг на рак предстательной железы)

проведение экспресс — теста на наличие скрытой крови в кале (скрининг злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта)

диагностика новообразований кожи

Предварительная запись — до 7 февраля по телефону: 8 (991) 573-96-43.

Это абсолютно бесплатно, нужны только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.