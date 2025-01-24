Жители Фрязина могут пройти онкоскрининг 8 февраля в центре онкопомощи округа
Фото - © ГБУЗ Московской области «Щёлковская больница»
Пациенты Щелковской больницы могут пройти онкоскрининг в центре амбулаторной онкологической помощи ОП им. М. В. Гольца 8 февраля, сообщает пресс-служба администрации округа.
8 февраля с 9:00 до 14:00 в Щелковской больнице (г. Фрязино ул. Московская 7, к. 1, 4 этаж, правое крыло, ЦАОП, кабинет 429) пройдет день открытых дверей.
В обследование входит:
- первичный осмотр и консультация врача-онколога.
При наличии показаний будут проведены следующие обследования:
- первичный осмотр и консультация врача-хирурга
- первичный осмотр и консультация врача-акушера-гинеколога
- первичный осмотр и консультация врача-уролога
- маммография
- ультразвуковое исследование
- рентгенография
- цитологическое исследование отделяемого цервикального канала
- компьютерная томография
- контроль уровня PSA (скрининг на рак предстательной железы)
- проведение экспресс — теста на наличие скрытой крови в кале (скрининг злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта)
- диагностика новообразований кожи
Предварительная запись — до 7 февраля по телефону: 8 (991) 573-96-43.
Это абсолютно бесплатно, нужны только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.