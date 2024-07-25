Жители Дубны в День города смогут бесплатно проверить свою печень и щитовидку

Врачи Дубненской больницы приглашают жителей на день здоровья 27 июля. Ежегодный большой день здоровья пройдет в этот день с 9:00 до 14:00 в Дубне. Пройти медицинское обследование смогут взрослые и дети в парке семейного отдыха и в левобережном Сквере ветеранов, в «Городке здоровья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проводить скрининг, лабораторные и инструментальные исследования, консультировать и обучать будут разные специалисты городской больницы: терапевты, педиатры, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, офтальмологи, гепатологи, гинекологи, онколог, стоматологи и другие специалисты. Вместе с медиками также можно будет сделать зарядку здоровья и пройти «10 тыс. шагов к жизни». После посещения всех секций здоровья Дубненской больницы жители получат купон для участия в «Лотерее здоровья». Медики приготовили множество подарков в виде спортивного инвентаря, а главные призы: велосипеды и самокаты ждут взрослых и детей. Розыгрыш призов пройдет в 14:00 на основной площадке в парке семейного отдыха.

«Приходите всей семьей проверить здоровье. Можно будет измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, пройти экспресс тестирование для выявления бактерии хеликобактер пилори, инфекции приводящей к заболеваниям желудка — гастриту и язве. Сделать УЗИ щитовидной железы и печени, скрининг сердца, денситометрию, пройти осмотр у стоматологов, осмотр кожных покровов, научиться методам сердечно-легочной реанимации, оказанию первой помощи и многое другое. Если вам некогда прийти в поликлинику, тогда наша поликлиника идет к вам!» — сказал заведующий подразделением Сергей Деревякин.

В субботу весь день дубненцев и гостей ждет яркая и насыщенная программа празднования Дня города Дубны: детский карнавал, театрализованные представления, выступления художественных коллективов, спортивные мероприятия, конкурсы, ярмарки, мастер-классы и многое другое.

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