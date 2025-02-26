Жители Долгопрудного могут бесплатно проверить здоровье

Все желающие жители нашего города могут посетить медицинский уголок в центре культурно-общественных связей. Он работает в рамках Школы диабета. Его организатором является председатель ОО «Вера», куратор Службы диабета Российской диабетической ассоциации Светлана Михайлова.

Сегодня десятки жителей Долгопрудного посетили медицинский уголок.

Центр культурно-общественных связей находится по адресу: ул. Ак. Лаврентьева, д. 23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.