сегодня в 17:39

Жители деревни Шохово могут пройти онкоскрининг без выезда в Можайскую больницу

23 августа медики будут вести прием пациентов в медицинском кабинете в здании детского сада в деревне Шохово Можайского округа. Мужчины в возрасте после 45 лет могут сдать кровь на онкомаркер ПСА общий, определяющий наличие рака предстательной железы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Женщин обследует врач-акушер-гинеколог Можайской больницы Наталья Калита. Она возьмет мазок на онкоцитологию, чтобы исключить рак шейки матки.

У пациентов также проведут забор крови для ее биохимического и клинического анализа, замеряют артериальное и внутриглазное давление, сделают электрокардиограмму.

Уровень жировой, костной и мышечной массы определит после взвешивания прибор, который делает полный анализ тела по 30 параметрам. Полученные данные помогут медикам определить уровень метаболизма и биологический возраст пациента.

Каждый пациент получит рекомендации по основному обмену веществ — минимальному количеству энергии, необходимому для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма в течение суток.

Медики будут принимать с 9:00 до 13:00 по адресу: деревня Шохово, ул. Центральная, дом № 18.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.