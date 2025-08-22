Жители Балашихи сдали 20 литров крови в рамках донорской акции

Более 50 доноров Балашихи приняли участие в сдачи крови 21 августа. Московский областной центр крови провел донорскую акцию в спортивном комплексе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Московский областной центр крови регулярно проводит выездные донорские акции по всему Подмосковью, в том числе и в Балашихе. В январе этого года в городском округе было собрано 15 литров крови, а в августе этот показатель увеличился до 20 литров.

Желание помочь ближним объединяет людей разного возраста и разных профессий: кто-то сдавал кровь впервые, кто-то за компанию с друзьями, а кто-то не понаслышке знает о важности таких акций.

«Иду по стопам папы, он тоже был донором крови. Меня всегда это вдохновляло. Хорошо, что есть возможность и здоровье помочь ближним. Как говорится, одна донация спасает три жизни», — поделилась Почетный донор России Елена Полуева.

Все участники донорской акции прошли регистрацию и медицинский осмотр с консультацией врачей, а после забора крови восстановили силы горячем чаем с печеньем.

Подробнее о донорских акциях в Подмосковье можно узнать здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.