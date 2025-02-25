Жителей Солнечногорска приглашают проверить здоровье 1 марта

В рамках мероприятия будут доступны консультации таких специалистов, как онколог, дерматолог, уролог, гинеколог и терапевт. Также предусмотрена цифровая дерматоскопия. В зависимости от состояния здоровья, можно записаться на прием к эндокринологу, неврологу, офтальмологу, а также пройти УЗИ, маммографию, рентгенографию и сдать анализы для онкоскрининга.

«Это возможность для каждого из вас пройти бесплатное медицинское обследование и получить консультации квалифицированных специалистов. Уделите внимание своему самочувствию. Забота о здоровье — залог долгой и счастливой жизни», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.

«День здоровья» проведут с 8:00 до 14:00. Обследование доступно для всех совершеннолетних жителей Подмосковья. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.